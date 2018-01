Veja correção da 1ª fase da Direito GV

A Direito GV divulgou no fim da tarde desta segunda-feira provas de artes visuais e literatura, história, geografia e raciocínio lógico-matemático feitas pelos candidatos no seu vestibular. Os exames estão publicados em dois sites: www.fgv.br/vestibulares e www.fgv.br/direitogv. O índice de abstenção na primeira fase, iniciada no domingo, foi de 16,3%. Veja a correção dos exames no site do cursinho Etapa http://bit.ly/19ZZ1F. Das disciplinas do exame desta segunda-feira duas são eliminatórias: história e geografia. Os candidatos precisam tirar pelo menos nota 3 para passar para a segunda fase. Também têm caráter eliminatório as provas de redação, língua portuguesa e inglês, realizadas no domingo. A capacidade de fazer análises usando elementos de obras artísticas é uma característica dos exames da Direito GV. No exame de artes visuais e literatura, por exemplo, os candidatos tiveram de fazer um texto dissertativo sobre duas telas, Canoa sobre o Epte, de Claude Monet, e o Grito de Ipiranga, de Pedro Américo. O enunciado da questão chamava a atenção para o fato de, embora produzidas com apenas dois anos de diferença entre si (o quadro de Pedro Américo é de 1888 e o de Monet, de 1890), as obras pertencerem a movimentos estéticos e ideológicos bastante diferentes. A banca então pediu aos candidatos que escrevessem um texto dissertativo apontando os movimentos artísticos ao qual essas telas pertencem, citando exemplos de características desses movimentos presentes nos dois quadros. A redação também seguiu esse padrão. Exigiu-se dos candidatos que fizessem uma relação entre verdade e poder a partir de três referências: uma imagem de Salvador Dalí, um poema de Fernando Pessoa (do heterônimo Álvaro de Campos) e um trecho do livro A Microfísica do Poder, de Michel Foucault. "O tema da redação trata da natureza filosófica da liberdade", escreveram os professores do cursinho Etapa no comentário da prova. "O aluno deve observar que a verdade é relativa, tanto socialmente (como apontado no texto de Foucault) quanto individualmente (como mostrado por Dalí e Álvaro de Campos). A dificuldade do tema está no grau de abstração exigido do candidato e na necessidade de um repertório pessoal para a exemplificação e demonstração das ideias apresentadas." O resultado da primeira fase será divulgado em 2 de dezembro, a partir das 18 horas, no site www.fgv.br/vestibulares. Os convocados farão na segunda fase apenas um exame oral, com duração de até 1 hora e meia, a ser marcado entre os dias 7 e 11 de dezembro.