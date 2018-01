Veja 5 aplicativos para ajudar na preparação para o Enem

SÃO PAULO - A pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes estão na reta final dos estudos e podem contar com uma ajuda extra, com simulados da prova em aplicativos para celular. O Estado selecionou cinco dispositivos que têm versões gratuitas para a preparação.

"É interessante porque o aluno pode fazer algumas questões quando está no carro, no metrô ou esperando a aula começar. É uma interação que permite ao usuário exercitar seus conhecimentos sem demandar muito tempo", contou Vitor Pereira de Freitas, desenvolvedor do aplicativo EstudaVest, que já teve mais de 200 mil downloads.

De acordo com Freitas, os usuários, em geral, ficam pouco tempo logados no aplicativo, mas o usam diariamente".

As provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro.

A nota do Enem é usado como critério de acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em 115 instituições públicas. Também é critério para acessar bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), o Financiamento Estudantil (Fies) ou ingressar em vagas gratuitas dos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).