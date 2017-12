Veja a lista dos convocados para o Curso Estado de Jornalismo

Selecionados entre 1.531 candidatos de todo o País, 30 jovens jornalistas brasileiros iniciam dia 1º de setembro o 22º Curso Estado de Jornalismo. Programa de extensão universitária com aval da Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra (Espanha), o curso irá até 9 de dezembro, reunindo alunos procedentes de Bahia, Brasília, Espírito Santo, Minas, Paraná, Pernambuco, Rio, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo.

Patrocinado por Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo, o curso deste ano teve uma proporção de 51 candidatos por vaga. Entre 1º de setembro e 9 de dezembro, os admitidos pelo programa passarão por uma maratona profissional que inclui encontros com experientes jornalistas do Brasil e do exterior, aulas de economia, política, ética e filosofia e passagens por todas as áreas do Grupo Estado, em especial as redações. No final do programa, passam a integrar o Banco Estado de Talentos, oferecido pela Internet.

Classificados

São os seguintes os selecionados para o 22º Curso Estado de Jornalismo, e que devem se apresentar dia 1º, às 9 horas, na sede do Estado, com prova de conclusão do curso de jornalismo ou matrícula em seu último semestre:

Antonio Victor Pita Luz

Beatriz Ferreira Bulla

Cecília Carbone Cussioli

Ciro Gilmar Campos Filho

Cristiane Nascimento de Jesus

Davi Lira de Melo

Débora Álvares Schuab Táboas

Gabriela Azevedo Forlin

Guilherme Fujimoto Amorim

Heloisa Aruth Sturm

Jacyara Pianes Henriques Carvalho

José Gabriel Navarro

José Roberto Gomes Júnior

Juliana Souza Deodoro

Leandro Igor Vieira Ferreira

Leonardo Berns Gorges

Lidiane Dias Ferreira

Luis Fernando Soares Carrasco

Luiza Regina Machado Calegari

Mariana de Araújo Niederauer

Mateus Elias dos Santos

Natália Peixoto Rodrigues

Oscar Iwata Fujiwara

Rafael Gyurkovits Abraham

Reinaldo Di Giácomo Adri

Romina Cácia Dutra Magalhães

Talita Alves Matias

Talita Duvanel da Silveira

Thiago Lasco de Magalhães

Thiago Machado Santaella