Veja a lista de aprovados do Curso Estado de Jornalismo

Patrocinado por Odebrecht, Philip Morris e Vivo, o curso deste ano teve uma proporção de 70 candidatos por vaga. Entre 1º de setembro e 4 de dezembro, os admitidos pelo programa passarão por uma maratona profissional, que inclui encontros com experientes jornalistas do Brasil e do exterior, aulas de economia, política, ética e filosofia e passagens por todas as áreas do Grupo Estado, em especial as redações. No final do programa, passam a integrar o Banco Estado de Talentos, oferecido pela Internet (www.estadao.com.br/talentos).

São os seguintes os jovens jornalistas selecionados para o 20º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado, e que devem se apresentar dia 1º, às 9 horas, na sede do Estado, com prova de conclusão do curso de jornalismo ou matrícula em seu último semestre:

Ana Paula Herculano Garrido

Bruno de Freitas Boghossian

Carlos Eduardo Lordelo Chaves

Clara Werneck Massote

Cremilda da Silva Aguiar Wanderley

Daniel Marques

Diogo d'Avila

Felipe Vanini Bruning

Gabriel de Arruda Castro

Giuliana Maria Miranda Santos

Isadora Faust Perón

Ivan Pasqualini Fávero

Jamila Batista Tavares

Juliana Sayuri Ogassawara

Kívia Mendonça Costa

Larissa Oliveira Linder

Ligia Aguilhar da Cruz

Lucas de Abreu Maia

Luiz Guilherme Gerbelli Bernardi

Manuela Gonzatto Franceschini

Marcelle Cristine de Souza

Maria Luísa Bovo Barsanelli

Mariana Pereira Lenharo

Nataly Pereira Costa

Pedro Marcondes de Moura Ramos Silva

Rafael Moraes Moura

Rodrigo Miranda Burgarelli

Samuel da Silva Nunes

Simone Aleixo Avellar

Wanise Dionisio Martinez