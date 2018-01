Veja a distribuição de vagas no vestibular do meio do ano das federais

As universidades federais vão oferecer cerca de 48 mil vagas em 15 estados e no Distrito Federal no vestibular de inverno, segundo levantamento feito pelo Estado (confira abaixo a distribuição de vagas). Ao todo, 36 das 63 universidades federais (57%) terão entrada de alunos no segundo semestre. Entre elas, 31 vão adotar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2 - o processo será aberto no fim do primeiro semestre e levará em conta as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013. Outras seis aplicarão vestibular próprio.

Entre os estados que não terão vagas em universidades federais, estão São Paulo, Mato Grosso, Ceará, Sergipe e Alagoas. Na região Norte, oito das dez instituições não terão abertura de vagas. As exceções ficam por conta da Universidade Federal Rural da Amazônia, do Pará, que terá ingresso via Sisu, para o novo curso de Letras com habilitação em Libras, e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

O número de cadeiras oferecidas em cada instituição ou curso ainda está sujeito a mudanças. Isso porque os editais estão sendo finalizados, considerando a estrutura para oferta e vagas remanescentes. Em algumas universidades haverá ingresso na segunda metade do ano, mas os calouros já foram selecionados na edição do Sisu concluída em janeiro.

Confira a distribuição de vagas:

Abre vagas no meio do ano pelo Sisu 2

UFMG - 2.714 vagas

UFRJ - 3.669 vagas

UFF - 4.257 vagas

UFMA - 3.100 vagas

UFPI - 2.414 vagas

UFRN - 2.464 vagas

Ufop - 1.364 vagas

Unirio - 1.100 vagas

UFRB - 1.090 vagas

UFES - 725 vagas

UFPB - 925 vagas

UFCG - 1.600 vagas

UFTM - 440 vagas

UFRPE - 400 vagas

Unilab - 294 vagas

UFLA - 1.025

Univasf - 40 vagasUnifal - 462 vagas

UFVJM - 700 vagas

UFRRJ - 1510 vagas

UFCA - 250 vagas

UFSB- 720 vagas**

UFOB - 519 vagas

UFRA - 30 vagas

UFMS - 817 vagas

Unipampa - 608 vagas

UFSM - 200 vagas

UTFPR 3.944 vagas no meio do ano.

UFFS - 500 vagas

UFPel - 1.200 vagas

UNILA - 30 vagas

Abre vagas por vestibular próprio

UFPE - 310 vagas

UFU - 3.800 vagas (inscrições encerradas)

Unifesspa - 131 vagas

UFSB - 360**

UFG - 505 vagas. (inscrições encerradas)

UNB - 4.212 vagas.

Não abre vagas no meio do ano

UFGD

UFMT

UFAM

UFPR

UFT

Furg

UFRGS

UFSC

UFCSPA

Unir

UNIFAP

UFOPA

UFABC

UFSCar

Unifesp

UFSJ

UFAL

UFBA

Unifei

UFS

UFC

UFJF

Ufersa

UFV

UFPA

UFRR

UFAC

**Oferece vagas tanto pelo Sisu quanto por vestibular próprio