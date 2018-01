Veja 10 temas que podem cair na redação do Enem

Bullying, desigualdade social e meio ambiente são alguns dos temas cotados para cair na redação do próximo Enem, de acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo portal Universia Brasil. A lista inclui ainda tópicos como desarmamento, participação política e violência no trânsito, entre outros.

A relação foi feita pela professora Cida Custódio, do cursinho Objetivo. Segundo ela, o exame cobra assuntos relacionados ao universo jovem, o que de certo modo facilita a vida do candidato. No ano passado, por exemplo, a prova pediu aos estudantes que escrevessem sobre "Viver em rede no século 21: Os limites entre o público e o privado".

A redação é parte fundamental do Enem, tanto pela característica da proposta quanto pelas polêmicas em torno das notas. A partir deste ano, o Inep, que organiza o exame, promete ser mais criterioso na correção.

Os candidato fazem a redação no segundo dia do exame, junto com mais 45 questões de Linguagens e Códigos e outras 45 de matemática. O texto deve ser dissertativo-argumentativo, ter no mínimo 7 e no máximo 30 linhas e não pode fugir do tema. Diferentemente de outros vestibulares, o candidato precisa escrever uma intervenção à problemática do tema.

Segundo a gerente de conteúdo do Universia, Alexsandra Bentemuller, a lista de temas prováveis visa a estimular o candidato a buscar referências. "É importante que ele leia jornais e revistas, veja filmes, informe-se sobre os assuntos, para que se sinta mais confortável e apto a realizar a atividade."

Alexsandra, no entanto, lembra que o material não garante que o Enem cobrará um dos dez temas apontados pela professora Cida. A dica, então, é ficar ligado às questões da atualidade, no Brasil e no mundo. "Estudar para o Enem ou qualquer outro vestibular exige motivação, objetivos claros e estratégia."

O próximo Enem está marcado para os dias 3 e 4 de novembro. Confira abaixo os 10 temas que podem cair na prova de redação:

1. As questões ambientais

2. Bullying

3. Violência nas escolas

4. Violência no trânsito

5. Participação política

6. Álcool x Trânsito

7. Desarmamento

8. Desigualdade social

9. Esporte como fator de inclusão social

10. Comportamento jovem nas mídias sociais

