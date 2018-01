Vaticano confirma Anna Cintra na reitoria da PUC-SP

O cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, entregou na tarde desta sexta-feira, 15, o decreto do Vaticano que confirma a professora Anna Cintra como reitora da PUC-SP no quadriênio 2012-2016. O texto é assinado pelo cardeal Zenon Grocholewski, prefeito da Congregação para Educação Católica.

No documento, Grocholewski diz que Anna Cintra tem "títulos e qualidades" que demonstram sua "idoneidade" para o exercício do cargo. O cardeal afirma também que a escolha da professora para a reitoria foi "legítima" e seguiu o estatuto da universidade. Uma cópia do decreto em português e outra em latim foram enviadas para toda a comunidade acadêmica da PUC-SP nesta noite.

Anna Cintra foi nomeada reitora apesar de ter ficado em terceiro na eleição para o cargo, em agosto. A lista tríplice foi enviada para d. Odilo, que é grão-chanceler da universidade. A escolha do cardeal revoltou parte dos alunos, professores e funcionários. O segundo semestre letivo de 2012 foi marcado por uma greve que reuniu os três setores.