Vaquinha de alunos mira competição mundial

Um grupo de alunos de Engenharia da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos trabalhou um ano para desenvolver um carro de corrida de alto desempenho. O veículo chega a acelerar de 0 a 100 km/h em menos de três segundos – desempenho de uma Ferrari – e foi campeão brasileiro em 2016 na Fórmula SAE, voltada para estudantes. Mas eles querem provar que o veículo pode vencer o campeonato mundial da categoria. E, antes do torneio, têm outro desafio: arrecadar dinheiro para competir.

O campeonato será em maio, em Michigan, nos Estados Unidos. Os estudantes, porém, ainda não têm recursos para levar a equipe – e o carro – até a prova. O gasto total com a remessa do veículo e da equipe com até 20 integrantes beira os R$ 200 mil.

Para juntar o que falta, os alunos decidiram recorrer a uma “vaquinha” virtual. “Com o título de 2016, conquistamos a única vaga para equipe brasileira nessa competição internacional, que vai reunir 120 competidores do mundo todo. Já tínhamos conseguido a vaga em 2015, quando também fomos campeões nacionais, mas faltou dinheiro para a viagem. Foi um ano difícil para a economia e a USP trabalhou com orçamento muito apertado. Esperamos não ficar de fora neste ano”, disse Álvaro Costa Neto, professor que orienta a equipe.

A USP, diz ele, estuda a possibilidade de bancar o envio do carro e parte das passagens e hospedagem. A arrecadação virtual – no site vakinha.com.br – tem meta de arrecadar R$ 20 mil até 11 de abril. Até ontem, a arrecadação pela internet chegava a R$ 5,3 mil, pouco mais de 26% do total. O grupo também está atrás de patrocinadores.

Otimismo. Coordenador do projeto em 2016, o aluno do 5.º ano Álvaro Pádua conta que o modelo atual, feito com fibra de carbono e titânio, ficou 20 quilos mais leve e 10% mais potente que o anterior. Na pista, o carro é monitorado por um sistema de telemetria que informa as condições mecânicas e eventuais falhas no sistema elétrico.

“Estamos fazendo campanha de arrecadação, rifa, mas se faltar a gente põe do bolso, não dá para perder outra vez”, diz ele, que está no projeto desde que entrou na USP. Segundo Pádua, a intenção da equipe é ficar entre as dez melhores do mundo, o que garante vaga no campeonato de 2018. “Acho que estamos no caminho certo.”