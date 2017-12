Validação de diploma e adaptação aos costumes são desafios do intercambista

No segundo vídeo da série Estudar Fora, publicado pelo Estado em parceria com a Fundação Estudar, os interessados em fazer uma graduação no exterior poderão conhecer melhor quais são os maiores desafios da aventura.

Como se adaptar ao clima? É possível fazer amigos e se comunicar bem? Como fazer para validar o diploma no brasil? Estas são algumas das dúvidas esclarecidas por Laila Parada-Worby, coordenadora do curso.

O Prep Course é um curso de videoaulas gratuito para quem tem interesse em fazer uma graduação ou pós no exterior.