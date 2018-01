Vagas no Sisu poderão ser consultadas nesta segunda

Candidatos poderão consultar as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta segunda-feira, 12. As inscrições devem ser feitas entre os dias 19 a 22, pelo site oficial.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serão oferecidas 205.515 vagas neste semestre, em 5.631 cursos de 128 instituições públicas. Serão aceitas inscrições de candidatos que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2014 e não tenham zerado na redação. O resultado do Enem será divulgado na terça-feira, 13, no site do Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).