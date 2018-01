Vagas nas universidades federais terão lista de espera O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) das instituições federais terá uma lista de espera após a terceira etapa de inscrições. De acordo com a nova regra, publicada na quarta-feira no Diário Oficial da União, o candidato que não for aprovado na terceira e última fase do processo seletivo terá de confirmar o interesse pela vaga no curso no qual disputava. O prazo para manifestar o interesse vai de 9 a 12 de março - durante o período da confirmação de matrícula dos convocados na terceira etapa.