Vaga para USP via Enem exigirá até nota 700

SÃO PAULO - No primeiro ano em que a Universidade de São Paulo (USP) usará a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a seleção de parte dos alunos, a instituição adotou notas mínimas, por área de prova, consideradas bem altas. Em 15% das carreiras da USP que estarão no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a nota mínima nas cinco áreas é superior a 650 pontos. Nenhuma instituição que participou do sistema em 2015 estipulou piso maior que 600.

A USP colocou 1.489 vagas no Sisu. As oportunidades são para alunos de escola pública e parte para pretos, pardos e indígenas. O sistema reúne as instituições que usam o Enem como critério de seleção. As inscrições abrem na segunda-feira.

As vagas da USP na plataforma são de 78 cursos. Contando os turnos do mesmo curso, serão 140 carreiras na instituição. Dessas, cinco exigem nota mínima de 650 nas provas de Ciências Humanas, Ciências Naturais, Matemática, Linguagens e Redação. Outras 11 exigem 700.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No ano passado, só 19 carreiras das 5,5 mil disponíveis no Sisu exigiam mínimo de 600. Além disso, apenas 23% das carreiras tiveram nota de corte superior a 700 pontos. Os dados foram tabulados pela empresa de tecnologia da educação Evolucional. Em Medicina e Direito, por exemplo, as notas mínimas são menores.

Para o especialista em Enem Mateus Prado, a USP exagerou na exigência, o que pode dificultar a inclusão. “É uma nota muito alta, a maioria não chega a isso.” A equipe de Prado reuniu o desempenho de participantes no Enem e comparou com a nota. Para ter 700 em Linguagens, por exemplo, foi necessário acertar entre 38 e 40 itens, de uma prova com 45 questões.

Diferentemente do que ocorre nas federais, as cotas da USP no Sisu não preveem divisão dos candidatos por faixas socioeconômicas. “O efeito maior será o de ampliar a cobertura geográfica da seleção”, defende Elizabeth Balbachevsky, especialista em ensino superior da USP. “A nota de corte já deve ser bastante alta, independente do mínimo, por causa da forte concorrência”, disse.

Redação. Ao todo, 93% das carreiras adotarão pesos diferentes por parte da prova, que vão até 4. A redação terá peso maior em 85% dos cursos da USP. A reitoria não se manifestou.