'Utopia' é o tema da redação da Fuvest 2016

'Utopia' foi o tema escolhida pela Fuvest para a redação, uma das provas da segunda fase do vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP). Quase 26 mil candidatos foram convocados para esta etapa, que começou neste domingo, 10. Os alunos também resolveram 10 questões de interpretação de texto, gramática e literatura.

Para Lucas Heppers, de 16 anos, a proposta era abstrata. "Foi um tema tranquilo, em qu era fácil argumentar", diz ele, que faz a Fuvest como treineiro. A banca pedia aos alunos para comentar se a utopia era útil ou não na sociedade atual. Os primeiros candidatos a deixarem o prédio da Escola Politécnica, no câmpus Butantã da USP, um dos locais de prova, classificaram o tema como fácil.

"Gosto de escrever e de ler, o que me facilitou na argumentação, mais filósifca", diz o estudante Jonas Daniel, de 16 anos, que tenta ingressar no curso de Educação Física. De acordo com ele, a prova de Português também não apresentou grandes dificuldades.

Aline Dias, de 19 anos, não viu surpresa na prova. "Foi uma redação filósofica, sobre um tema que eu tinha estudado no cursinho. Entendi que era para falar sobre sonhos", diz a jovem, interessada em cursar Letras. A maioria das questões, segundo os estudantes, abordaram obras da lista cobrada pela Fuvest, como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, de Machado de Assis, e Capitães de Areia, de Jorge Amado.

Correção. A TV Estadão fez a correção ao vivo do primeiro dia da segunda fase com os professores do Cursinho da Poli. Estudantes puderam enviar dúvidas pela página facebook.com/estadao ou pelo twitter, no endereço @Estadao.

Na segunda-feira, 11, serão feitas as provas das disciplinas comuns do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês), além de itens interdisciplinares.

Na terça-feira, 12, é a vez dos exames específicos de cursos. A primeira chamada de aprovados sai no dia 2 de fevereiro. Estão em disputa 9.568 vagas na Universidade de São Paulo (USP). Outras 1.489 cadeiras da instituição serão preenchidas pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).