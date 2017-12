USP80: artigos resgatam a história de dez faculdades que ajudam a formar a USP Este especial reúne o pensamento de um grupo de professores da Universidade de São Paulo que, sob a coordenação do presidente da Comissão dos 80 Anos da USP, José Goldemberg, resumiu em poucas linhas as contribuições de suas faculdades para a ciência e/ou as políticas públicas.