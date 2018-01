USP tem 6 cursos entre os 50 melhores do mundo em ranking

SÃO PAULO - A Universidade de São Paulo (USP) aparece entre as 50 melhores do mundo em seis das 42 áreas do conhecimento avaliadas pelo ranking internacional Quacquarelli Symonds (QS), divulgado nesta segunda-feira, 21. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) também garantem posições no ranking, uma das principais listas de universidades do mundo.

A melhor posição da USP está no curso de Odontologia. A universidade aparece em 9º lugar em um ranking liderado pela Universidade de Hong Kong, Michigan, dos Estados Unidos, e Karolinska Institutet, da Suécia. A Unicamp está em 20º no curso e a Unesp, em 25º.

A universidade também é citada em Antropologia (34º), Arquitetura (37º), Engenharia de Minas (36º), Agricultura (26º) e Veterinária (38º).

A avaliação do QS por áreas acontece pela sexta vez e analisa 42 áreas. Esta foi a edição mais ampla já feita e considera a opinião de 76 mil acadêmicos, bem como a análise de 28 milhões de trabalhos de pesquisa e 113 milhões de citações acadêmicas.

Veja os rankings em que as universidades brasileiras são mencionadas entre as 50 primeiras colocadas:

Antropologia

1º Harvard University (EUA)

2º University of Oxford (Reino Unido)

3º University of Cambridge (Reino Unido)

4º London School of Economics and Political Science (LSE) (Reino Unido)

5º University of California, Berkeley (EUA)

34º Universidade de São Paulo (Brasil)

Arquitetura

1º Massachusetts Institute of Technology (MIT) (EUA)

2º UCL - University College London (Reino Unido)

3º University of California, Berkeley (EUA)

4º Delft University of Technology (Holanda)

5º Harvard University (EUA)

37º USP (Brasil)

Engenharia de Minas

1º Colorado School of Mines (EUA)

2º Massachusetts Institute of Technology (MIT) (EUA)

3º Stanford University (EUA)

4º University of Cambridge (Reino Unido)

5º University of Oxford (Reino Unido)

36º USP (Brasil)

Agricultura

1º Wageningen University (Holanda)

2º University of California/Davis (EUA)

3º Cornell University (EUA)

4º University of California/Berkeley (EUA)

5º Agro, ParisTech (França)

26 - USP (Brasil)

31 - Unicamp

Odontologia

1º The University of Hong Kong (Hong Kong)

2º University of Michigan (EUA)

3º Karolinska Institutet (Suécia)

4º King's College London (Reino Unido)

5º University of Gothenburg (Suécia)

9º USP (Brasil)

20 º Unicamp (Brasil)

25 - Unesp (Brasil)

Veterinária

1º University of California, Davis (EUA)

2º Cornell University (EUA)

3º Royal Veterinary College, University of London (Reino Unido)

4º University of Cambridge (Reino Unido)

4º University of Pennsylvania (EUA)

38º USP (Brasil)

46º Unesp (Brasil)