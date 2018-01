USP sobe 84 posições em ranking internacional

A Universidade de Cambridge está no topo do ranking britânico QS World University 2011/2012, divulgado nesta segunda-feira, 5. Ela vem seguida das americanas Universidade Harvard e do Massachusetts Institute of Technology (MIT). A mesma lista apresenta a USP na 169ª posição - ela subiu 84 posições, no ano passado estava em 253º lugar.

As primeiras duas colocadas não mudaram de posição no último ano. Já o MIT subiu alguns lugares (estava em 5º em 2010). A lista contempla 300 universidades de todo o mundo.

Outras universidades brasileiras mencionadas pelo ranking foram a Unicamp, em 235º lugar, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 381º. O QS avaliou cerca de 700 instituições, avaliando áreas distintas. Entre os critérios usados, estão a reputação acadêmica (40%), a reputação do empregador (10%), as citações por faculdade (20%), o desempenho de alunos (20%) e a proporção tanto de docentes (5%) como de alunos internacionais (5%).

Moradia para estrangeiros

A melhora no desempenho da USP reflete o esforço feito pela universidade para se internacionalizar. A bandeira é uma das mais importantes da gestão do reitor João Grandino Rodas.

Rodas anunciou no ano passado a construção de uma moradia para estudantes estrangeiros no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé. Dois prédios foram desapropriados pela prefeitura da cidade, em julho deste ano, para abrigar cerca de 300 estudantes.