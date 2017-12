USP proíbe entrada de caminhão de cerveja antes de show

A Guarda Universitária da USP inspecionou nesta terça-feira caminhões que poderiam trazer cerveja para dentro do câmpus - uma atitude incomum, segundo estudantes pró-greve. "Diariamente, inúmeros caminhões entram pela universidade por meio do portão 2 sem qualquer necessidade de autorização ou qualquer tipo de abordagem por parte da guarda universitária", diz texto do blog 'USP em Greve'. Amanhã está previsto um show organizado pelos militantes, com a participação de artistas como Arrigo Barnabé, BNegão e Tulipa Ruiz.

Segundo a USP, a abordagem é baseada numa norma interna, "que não tem relação direta" com o show de quarta-feira. "Ressaltamos, inclusive, que a prefeitura do câmpus não foi informada sobre a realização de festa", disse a reitoria, por meio de sua assessoria de comunicação.

De acordo com o estudante Murilo de Souza, membro do comando de greve, a cerveja barrada nesta terça se destinava a uma festa da Arquitetura, e não ao show, mas o bloqueio prejudica sua organização. "Mas não é essa repressão do reitor que vai impedir o show que queremos fazer", prometeu.