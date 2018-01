USP perde liderança em ranking das melhores da América Latina

Atualizada às 21h

SÃO PAULO - A Universidade de São Paulo (USP) perdeu a primeira posição no ranking de instituições latino-americanas do grupo Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings, publicação britânica responsável pelas principais listas do mundo. Neste ano, a liderança foi assumida pela Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC).

A instituição paulista ocupava o topo do ranking desde 2011, quando a medição foi criada. Agora está na segunda posição.

Segundo o QS, embora a USP se destaque no número de pesquisas publicadas, a UC lidera por causa do impacto das pesquisas, com citações de artigos em publicações internacionais. A UC também apresentou um bom número de alunos em sala de aula por professor.

Entre as dez primeiras colocadas, seis instituições são brasileiras. Dois destaques foram a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que saiu do 8.º lugar para 4.º, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), que deixou a 11.ª colocação e foi para a 9.ª posição.

Segundo o editor sênior do site de rankings do QS, Danny Byrne, a queda da USP não é "indicativo de uma tendência geral para as instituições brasileiras". O Brasil aparece neste ano com 10 das 20 melhores universidades da América Latina - duas a mais do que no ano passado. O indicador em que as universidades brasileiras lideram é o número de artigos por docente, o índice que mede a produtividade em pesquisa.

"As oito melhores instituições neste indicador são brasileiras, com apenas a Universidade do Chile no top 10. A USP melhorou sua posição no QS World University Rankings, nos últimos quatro anos, passando da colocação 207ª, em 2009, para a 127ª posição, em 2013", ponderou Byrne.

A Reitoria da USP não comentou a perda de posição no ranking latino americano.

Progressos. O reitor da UFRJ, Carlos Levi, comemorou a nova posição. "Essa subida no ranking traduz o nível de qualificação e excelência que vêm sendo construídos e têm se expandido na UFRJ. Recentemente, nossa universidade veio ampliando a capacidade de divulgação de suas atividades científicas, de ensino e pesquisa. Como isso tem sido feito de forma mais sistemática, consideramos que esse resultado já estava latente."

O diretor de Produção Científica da Pró-reitoria de Pesquisa da UFMG, Sérgio Cirino, avaliou positivamente a colocação no ranking. "Avaliações são importantes e o resultado de um processo como esse é muito rico, por nos mostrar como a universidade é vista por organismos externos", disse. "Mas há outras formas de avaliação, já consolidadas, como a dos cursos de pós-graduação, feita pela Capes, e a avaliação indireta do CNPq, ao conceder bolsas de produtividade aos docentes."

Veja a lista as instituições que ocupam as 10 primeiras posições:

1 - Pontifícia Universidade Católica do Chile

2 - Universidade de São Paulo (USP)

3 - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

4 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

5 - Universidade de Los Andes - Colômbia

6 - Universidade do Chile

7 - Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey

8 - Universidade Nacional Autônoma do México

9 - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)

10 - Universidade Federal de Minas Gerais

10 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul