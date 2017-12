USP paga abono a servidores nesta quinta-feira A Universidade de São Paulo informou ontem que vai efetuar o pagamento do abono salarial a todos os servidores nesta quinta-feira, 9. Houve um desentendimento entre a universidade e os servidores no início da semana, já que os trabalhadores entenderam que o valor, que foi parte do acordo para o fim da greve de 116 dias, deveria ter sido pago no dia 2.