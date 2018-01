USP não preenche 10% de suas vagas no Sisu

SÃO PAULO - No primeiro ano em que a Universidade de São Paulo (USP) usou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para escolher alunos, onze cursos da instituição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ficaram sem alunos selecionados. Das 1.489 vagas da USP disponíveis no Sisu, 154 não foram preenchidas - o que representa 10%.

Das 140 opções de cursos da USP no Sisu (que conta turnos diferentes do mesmo curso), 18 não tiveram todas as vagas disponíveis preenchidas. No caso dos onze cursos sem nenhum aprovado, as carreiras exigiam nota mínima entre 650 e 700 - níveis considerados altos, conforme apontou reportagem publicada pelo Estado no dia 8 de janeiro.

Outra reportagem do portal do Estadão, do dia 14, mostrou que, a um dia do fechamento do período de inscrições, eram 20 cursos sem nota de corte. Havia mais vagas do que candidatos aptos a se classificar nesses cursos.

Cursos sem nenhum selecionado:

Curso Turno Campus Vagas ABI - QUÍMICA Integral CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO 6 ADMINISTRAÇÃO Noturno CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO 5 ADMINISTRAÇÃO Matutino CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO 6 CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA Noturno CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO 8 ENGENHARIA AGRONÔMICA Integral CAMPUS DE PIRACICABA 40 ENGENHARIA DE ALIMENTOS Noturno PIRASSUNUNGA 10 ENGENHARIA FLORESTAL Integral CAMPUS DE PIRACICABA 8 GESTÃO AMBIENTAL Noturno CAMPUS DE PIRACICABA 8 MEDICINA VETERINÁRIA Integral PIRASSUNUNGA 12 QUÍMICA Noturno RIBEIRÃO PRETO 5 ZOOTECNIA Integral PIRASSUNUNGA 8

Cursos que não preencheram todas as vagas:

Curso Turno Campus Vagas Selecionados CIÊNCIAS DA NATUREZA Matutino CAMPUS USP LESTE 18 15 CIÊNCIAS DA NATUREZA Noturno CAMPUS USP LESTE 18 14 ODONTOLOGIA Integral RIBEIRÃO PRETO 8 5 ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS Integral PIRASSUNUNGA 12 3 FARMÁCIA E BIOQUÍMICA Integral RIBEIRÃO PRETO 5 2 ENGENHARIA DE ALIMENTOS Matutino PIRASSUNUNGA 10 1 MEDICINA VETERINÁRIA Integral PROF. DR. ORLANDO MARQUES 8 1

A USP informou que cada unidade definiu seus critérios de notas mínimas para as áreas que compõem a prova do Enem. As vagas remanescentes serão preenchidas pela Fuvest, segundo a reitorida da universidade estadual. Desde o dia 7 o Estado questiona a universidade sobre os critérios que levaram a escolha das notas mínimas e solicitou entrevista com representante da pró-reitoria de Graduação. Até às 20h40 de segunda-feira, 18, não havia possibilidade de falar com responsável.

A USP decidiu adotar o Enem no ano passado como forma de seleção para parte de suas vagas, reservando em alguns casos porcentuais para ex-alunos de escolas públicas e para candidatos pretos, pardos e indígenas. Das 18 opções de cursos com sobras de vagas, 14 eram de vagas voltadas exclusivamente para ações afirmativas.

Sisu. Cerca de 24% dos cursos cadastrados no Sisu tiveram nota de corte igual ou superior à média de 700 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O porcentual significa 1.539 cursos.

Os dados são do Ministério da Educação (MEC). Esses cursos somam 55 mil vagas. De acordo com o MEC, 82% dos cursos, que reúnem 186 mil vagas, registraram nota de corte igual ou maior que 600 pontos.

O MEC divulgou hoje a lista de aprovados do Sisu. Fazem parte do sistema cursos que adotam a nota do Enem como forma exclusiva de seleção de alunos. A matrícula deve ser feita nos dias 22, 25 e 26 de janeiro.