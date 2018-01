USP lidera ranking ibero-americano de universidades

SÃO PAULO - O ranking ibero-americano do SCImago Instituitions Ranking (SIR), divulgado no final de maio, traz a USP como primeira colocada na produtividade em pesquisa (número de trabalhos publicados) entre os países da América Latina, Portugal, Espanha e Caribe. Já no ranking mundial, divulgado no ano passado, a Universidade aparece como 19ª colocada.

O relatório ibero-americano avaliou as atividades de pesquisa de 607 universidades das regiões abrangidas entre 2003 e 2008, e inclui os seguinte indicadores: produtividade (número de artigos publicados segundo a base de dados Scopus/Elsevier); colaboração internacional (publicação em parceria com universidades de outros países), índice de qualidade científica (índice de citações recebidas pelos trabalhos comparativamente à média mundial); e índice de publicações entre as 25 melhores revistas do mundo ("Best Journals").

Na produtividade científica, que foi o critério utilizado para o ranqueamento, a USP aparece com quase 38 mil publicações no período, mais que o dobro da segunda colocada, a Universidade Nacional Autônoma do México, com 17 mil. Outras instituições brasileiras bem colocadas são a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 3º lugar, com cerca de 15 mil artigos no período; a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp), em 6º lugar; e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 7º lugar, com aproximadamente 12 mil artigos publicados cada.

Já o relatório mundial apresenta um ranking com mais de 2.000 organizações e instituições de pesquisa de todo o mundo (84 países de todos os continentes), agrupadas nos seguintes setores: Governo, Educação Superior, Saúde, Empresas e Outros.

Foram avaliados cinco indicadores de desempenho em pesquisa, com destaque para produtividade no período de 2003 a 2007 (critério de ordenação no ranking); colaboração internacional; e impacto (média de citações recebidas por trabalho publicado pela instituição). Completam os indicadores uma média do peso das publicações onde os trabalhos foram divulgados; e a relação entre o índice de impacto da instituição e a média de impacto das publicações mundiais, considerando o mesmo período e a mesma área do conhecimento.

Nos anos avaliados, pesquisadores da USP publicaram mais de 30.500 artigos científicos, colocando-a à frente das Universidades da Califórnia, da Pensilvânia, de Stanford e do MIT, nos Estados Unidos; e das Universidades de Osaka, no Japão; de Zhejiang, na China; e de Londres, na Inglaterra.

Repercussão

Para o pró-reitor de Pós-Graduação da USP, professor Vahan Agopyan, as ótimas colocações são resultado de um trabalho de longo prazo de priorizar a produção de conhecimento, e defender a ideia de que a USP é uma universidade de pesquisa. "Temos um posicionamento bem claro no sentido de não apenas divulgar o conhecimento, mas também desenvolvê-lo."

A essa tradição na preocupação com a excelência em pesquisa, o pró-reitor de Pesquisa da USP, professor Marco Antonio Zago, acrescenta "um sistema de fomento forte e competitivo", implementado no Estado de São Paulo desde a década de 1970.

Além disso, Agopyan destaca a prática da meritocracia difundida na cultura da instituição. "Procuramos sempre valorizar o mérito, a capacidade e a competência. Esses são os critérios de progressão, por exemplo, na carreira acadêmica", explica.

O pró-reitor de Pós-Graduação destaca, porém, que a produtividade é apenas uma mensuração, e as boas colocações em ranking são uma consequência do trabalho, não devendo ser vistas como fins em si. "O fim é a qualidade, que as nossas pesquisas tenham de fato repercussão na sociedade. E o ranking é um reconhecimento, não o objetivo final", afirma.

Ações

Para manter os bons resultados e melhorar os demais, o professor Agopyan diz que todas as pró-reitorias estão empenhadas em ações. "Na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por exemplo, temos utilizado instrumentos de autoavaliação, promovido cada vez mais a internacionalização e tomado medidas mais pró-ativas junto aos programas, ajudando-os a apoiar a mobilidade de professores e alunos", conta.

Já a Pró-Reitoria de Pesquisa, segundo Marco Antonio Zago, está envolvida em estimular e dar apoio aos docentes que solicitem financiamento de agências, em especial da Fapesp, onde "os projetos são submetidos a um processo de revisão por pares bastante exigente e competitivo, uma garantia de qualidade. Assim, estamos oferecendo um estímulo de R$ 10.000 a todos os docentes admitidos na USP desde o início de 2008, desde que submetam um pedido de auxílio à pesquisa à Fapesp".

Confira os relatórios completos no site do SCImago.