USP Leste adia retorno das aulas para terminar desinfestação de piolhos

A USP Leste adiou em uma semana o retorno das aulas na unidade para finalizar o processo de desinfestação de piolhos de pombo nas salas do prédio I-1, o principal do câmpus. As aulas seriam retomadas nesta segunda-feira, 6, mas, agora, vão começar no próximo dia 13.

Em dezembro, o Estado revelou que três salas do edifício haviam sido fechadas por causa da infestação. Presentes nas fezes dos pombos, os piolhos chegaram a provocar problemas de pele em alunos e professores.

Segundo a Assessoria de Imprensa da USP Leste, o período de recesso escolar não foi suficiente para que a desinfestação fosse finalizada. O serviço foi feito em 80% do edifício principal. O período de recesso já havia sido antecipado do dia 20 para o dia 16 de dezembro por causa da infestação dos piolhos e também pela contaminação da água dos bebedouros do câmpus.

No dia 11 de dezembro, os equipamentos foram interditados depois que análises feitas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) apontaram turbidez da água e presença indevida de bactérias. De acordo com a universidade, o problema da água já foi resolvido durante o recesso, com a limpeza dos reservatórios e a troca dos filtros dos bebedouros.

As atividades na USP Leste seriam retomadas já nesta segunda-feira para a reposição das aulas perdidas pelos alunos de graduação durante o período de 50 dias em que a universidade ficou em greve, entre setembro e outubro de 2013.