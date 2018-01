USP lança seu primeiro MBA a distância em gestão de negócios

A USP está com matrículas abertas para seu primeiro MBA a distância na área de negócios. O MBA Gestão Estratégica a Distância USP é direcionado a executivos de diversas áreas e foi concebido por professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP).

O objetivo do curso é atender profissionais em ascensão gerencial que, em razão do constante deslocamento, ficam impedidos de participar de um programa de educação continuada. O curso completo tem carga horária de 360 horas e será transmitido totalmente a distância, com provas presenciais em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal.

O curso terá um Ambiente Virtual de Aprendizagem, em que há diversas mídias para realização de atividades e a entrega principal do conteúdo se dá em e-aulas ao vivo com voz, vídeo e interação em plantões online, fóruns e trabalhos em grupo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O curso terá início dia 16 de maio com e-aulas ao vivo realizadas às quartas-feiras, das 20h às 22h. As inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de março. O processo seletivo é dividido em 4 fases: prova de seleção on-line, estudo de caso, análise de currículo (experiência gerencial) e entrevista.

Mais informações podem ser obtidas no site www.mbausp.org.br ou pelo telefone (16) 2111 0250.