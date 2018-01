USP lança app com calendário de eventos

Como muitas grandes invenções, eles surgiram a partir da necessidade. Devido ao tempo escasso e a demanda por soluções práticas para pequenos problemas contemporâneos, os smartphones se integraram à rotina prometendo facilitar a vida de seus usuários. Por meio deles, pode-se ir muito além da mera função de fazer ligações. Via seus aplicativos é possível verificar a previsão do tempo da semana, consultar mapas locais, postar em mídias sociais e muito mais.

Procurando atender a comunidade uspiana e todos aqueles interessados de alguma forma no que acontece na Universidade, entrou no ar, em 24 de agosto, o primeiro aplicativo da USP para smartphone, em uma parceria entre a Superintendência de Comunicação Social (SCS) e o professor Jun Okamoto Jr., da Escola Politécnica (Poli) DA USP. Batizado de Eventos USP, o programa traz o conteúdo do portal de eventos da universidade, permitindo ao usuário saber o que ocorre nos diversos câmpus com apenas alguns toques.

Em sua essência, um aplicativo é um programa de computador (software) que tem como objetivo ajudar o seu usuário a desempenhar uma tarefa específica. Quando atua em dispositivos móveis, o aplicativo ganhou o apelido de app. “Hoje em dia estamos num novo paradigma, o usuário usa seus próprios dispositivos. Não é mais necessário ver informações em um computador”, explica o professor Okamoto ao justificar a relevância de se investir nessa nova tendência.

A inspiração, que nasceu da necessidade de se ingressar no universo das plataformas móveis, foi também alimentada pelo que universidades do exterior já ofereciam aos seus principais públicos. Ao constatarem que nada parecido havia sido desenvolvido para a USP, o professor Okamoto, do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Poli, e sua equipe partiram para a ação.

Informação na ponta dos dedos

O app mostra informações publicadas no site www.eventos.usp.br, permitindo que o usuário filtre entradas por localidade ou por tipo, compartilhe com amigos pelo Facebook ou Twitter e salve os eventos de seu interesse em sua agenda pessoal.

Foram meses de desenvolvimento até que ele finalmente pudesse ser entregue ao público. Lançado primeiramente para o sistema operacional móvel do iPhone (iOS), criado pela empresa norte-americana Apple, também estará disponível em breve uma versão para Android, sistema operacional desenvolvido pelo Google.

“O objetivo é tornar as informações do portal mais acessíveis ao público, onde quer que esse público esteja”, diz Marcia Blasques, chefe da Divisão de Mídias Online da SCS e uma das responsáveis pelo desenvolvimento da iniciativa. “As plataformas móveis permitem que o usuário acesse a informação que deseja, de modo rápido”, pontua.

Segundo Okamoto, as regras da Apple para a criação de apps tornaram o trabalho inicial uma tarefa menos árdua. Uma vez respeitadas restrições de idade e conteúdo (no caso da USP, o conteúdo é livre), a Apple avalia o aplicativo, por meio de sua App Store, verificando se não existem bugs. Em seguida, o desenvolvedor determina se o aplicativo vai ser pago ou gratuito e logo o libera para download na loja. “Agora, é só transportar para a versão Android”, esclarece Okamoto.

A ideia é manter o app sempre atualizado, de acordo com as necessidades que surgirem, incluindo aí mudanças de temas e novas versões de sistemas. Com o “Eventos USP”, o que se espera é atingir pessoas que frequentam a USP (câmpus da capital e do interior) e potenciais participantes dos eventos que a Universidade organiza.

Planejado para lançamento em breve, a parceria da SCS com o professor Okamoto prevê mais dois apps. Um deles terá como foco transmitir as notícias da universidade e o outro, ligado aos restaurantes da Superintendência de Assistência Social (SAS) da USP, possibilitará a qualquer um com um smartphone checar os cardápios do dia nos diferentes câmpus.

“Outros grupos da universidade estão desenvolvendo aplicativos com finalidades específicas também”, revela Marcia, ao adiantar que novos lançamentos devem ocorrer em breve.

Como funciona

Em sua tela inicial, o app mostra os eventos do dia. Basta tocar em qualquer uma das entradas para acessar sua ficha completa. Nela, é possível verificar data, hora, endereço e, se possível, a programação da atividade. É possível também acessar os contatos dos responsáveis pelo evento em questão, seja via telefone ou email.

Além disso, pode-se buscar datas específicas pressionando o botão Calendário no canto inferior esquerdo da tela ou filtrar as categorias de eventos (ao todo, são oito categorias) ou locais ao tocar no botão de Filtros, no canto esquerdo superior.

Os créditos e contatos dos responsáveis pelo aplicativo podem ser acessados no ícone de Informações, no canto inferior direito.