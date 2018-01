USP lamenta 'incidente' e diz que conselho vai decidir sobre PM

Em nota, a reitoria da USP afirmou lamentar os "incidentes" ocorridos ontem à noite, quando alunos, professores e funcionários da universidade entraram em confronto com a PM no estacionamento da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), no câmpus da zona oeste de São Paulo.

Segundo o documento, os fatos serão analisados pelo Conselho Gestor do Câmpus, que deverá apresentar "propostas para o equacionamento da situação". As sugestões serão divulgadas "em data oportuna".

Depois da confusão, ainda na noite de ontem, cerca de 300 alunos reunidos em assembleia decidiram invadir o prédio da diretoria da FFLCH. Eles dizem que só desocupam o edifício quando a USP romper o convênio com a secretaria estadual da Segurança Pública que reforça o policiamento na Cidade Universitária.