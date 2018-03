USP investigará festa realizada após medida que proíbe eventos

SÃO PAULO - A Universidade de São Paulo (USP) informou neste domingo, 30, que vai abrir investigação contra os organizadores de uma festa realizada na noite de sexta-feira na Cidade Universitária, Butantã, zona oeste. A proibição dos eventos e do consumo de bebida alcoólica nas dependências da universidade foi oficializada em regra publicada no [ITALIC]Diário Oficial[/ITALIC] do Estado na quinta-feira.

Contrários à determinação, o Diretório Central dos Estudantes (DCE-USP) e centros acadêmicos de diversas faculdades organizaram uma festa em protesto contra a regra. Batizado de Festa contra a Proibição. Dança Zago, Dança até o Chão, o evento, cujo nome provoca o reitor da universidade, Marco Antonio Zago, foi realizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).

Segundo a assessoria de imprensa da USP, a festa não estava autorizada e os estudantes envolvidos na organização serão investigados para definir se haverá algum tipo de sanção.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a resolução, os organizadores de eventos que descumprirem a determinação ficarão sujeitos a responsabilização nas esferas civil, penal e administrativa.

A reportagem não conseguiu contato com representantes do DCE para comentar a posição da universidade. Em sua página no Facebook, o diretório afirma que, com a proibição, o reitor “almeja mudar as relações dos alunos com os câmpus, fazendo com que os espaços da universidade deixem de ser vistos como públicos e de direito.”