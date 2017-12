USP investe R$ 17 milhões em projetos culturais

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da Universidade de São Paulo (USP) anunciou os 129 projetos contemplados no Programa de Editais de 2012, cujo objetivo é investir em ações de preservação de acervos e patrimônio cultural, memória e atividades de cultura e extensão.

De acordo com PRCEU, na época do seu lançamento, em junho, o programa previa o investimento inicial de R$ 13 milhões. Contudo, devido ao grande número de projetos inscritos, a Pró-Reitoria conseguiu, junto à Reitoria, elevar esse valor para aproximadamente R$ 17,2 milhões por meio de suplementação orçamentária.

A PRCEU recebeu a inscrição de cerca de 300 projetos, que foram avaliados por comissões julgadoras formadas por docentes e especialistas. As propostas foram apresentadas por professores, funcionários e alunos de graduação ou pós-graduação, vinculados à USP.

“Trata-se da primeira iniciativa do gênero na USP e, nesse sentido, todos esses projetos são pioneiros”, explica Maria Arminda do Nascimento Arruda, pró-reitora de Cultura e Extensão da USP.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Da preservação do acervo de insetos da Faculdade de Saúde Pública à ampliação do acesso a desenhos originais da biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o edital “Acervos e Patrimônio Cultural” distribuiu recursos para uma ampla variedade de projetos, que foram apresentados por unidades de ensino e pesquisa, institutos especializados, museus e demais órgãos da USP.

Foram 67 projetos contemplados no edital, com um investimento total de R$ 10,6 milhões em ações de resgate e recuperação de acervos que ajudam a contar a história da USP.

Destaque para as propostas de preservação e difusão de acervos bibliográficos em diversas unidades, como no Instituto de Física de São Carlos, no Instituto de Química, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e no Instituto de Medicina Tropical.

Com o investimento de quase R$ 1,5 milhão, o edital “Memória USP” fez a seleção de 23 projetos, como a proposta da Superintendência do Espaço Físico de resgate dos projetos de construção da Cidade Universitária, entre as décadas de 1940 e 1960.

Já o edital “Intercâmbio de Atividades de Cultura e Extensão” contemplou 39 projetos, marcados pela diversidade de temas, num total de R$ 5,1 milhões investidos.

Mais informações: www.prceu.usp.br.