USP faz conferência sobre governança e futuro da universidade

SÃO PAULO - A Universidade de São Paulo (USP) realiza hoje, entre 14 e 19 horas, a Conferência USP 2024. O evento, organizado pela própria instituição e pelo jornal O Estado de S. Paulo, debate modelos de governança e avaliação da universidade, além de estratégias e desafios para os próximos anos.

Participam da conferência reitores de seis universidades estrangeiras, de perfil próximo do da USP: Humboldt Universität zu Berlin (Alemanha), The Ohio State University (Estados Unidos), Université Sorbonne Paris Cité (França), University of Tsukuba (Japão), Université de Lyon (França) e Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Também é convidado do fórum o ex-primeiro-ministro espanhol Felipe González, novo titular da Cátedra José Bonifácio da USP. A conferência será no Auditório István Jancsó da Biblioteca Brasiliana, na Cidade Universitária, no Butantã, zona oeste da capital. As inscrições são gratuitas.