USP está entre as 70 universidades mais respeitadas do mundo

A USP está no grupo das 70 universidades mais respeitadas do mundo, de acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira pela prestigiada publicação britânica Times Higher Education (THE).

O ranking é liderado pela Universidade Harvard (EUA), o Instituto Tecnológico de Massachussetts (EUA) e a Universidade de Cambridge (Reino Unido).

No ano passado, a USP não aparecia entre as 100 instituições de ensino superior com melhor reputação. Subiu para a faixa entre o 61.º e o 71.º lugares. É a única universidade latino-americana no ranking.

Para compor o ranking, a Times ouviu 17.554 acadêmicos e pesquisadores de 137 países.