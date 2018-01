USP encerra quinta chamada às 23h59 desta 2ª-feira

Termina às 23h59 desta segunda-feira, 26, o prazo para os estudantes que prestaram a 2ª fase do último vestibular da Fuvest e participaram do processo de reescolha tentarem conquistar uma das 338 vagas remanescentes na USP. Estão aptos a participar da 5.ª chamada 5.407 candidatos. A inscrição deve ser feita no site www.fuvest.br.

Ao todo, 111 cursos espalhados por diversos câmpus da universidade ainda não preencheram todas as novas turmas. Os interessados poderão escolher até duas opções de cursos, que não precisam ser necessariamente as carreiras escolhidas no ato da inscrição no vestibular.