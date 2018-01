USP é primeiro lugar em ranking de universidades da América Latina

A Universidade de São Paulo (USP) foi apontada pela terceira vez seguida como a melhor universidade da América Latina, no ranking QS University 2013 para a região. O ranking se baseia na avaliação de sete critérios que incluem reputação acadêmica, artigos publicados, citações em artigos, impacto na internet.

Elaborado por um grupo britânico, o ranking ainda colocou entre as dez primeiras outras três brasileiras: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em terceiro lugar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em oitavo, e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), décima colocada. Todas as quatro são públicas. Uma das universidades nacionais que vêm subindo no ranking é a UFRJ, que saltou da 19ª colocação em 2011 para a 8ª em 2013.

Apesar de dominarem o cenário latinoamericano, as univesidades brasileiras ainda estão bastante distantes do topo no mundo. No ranking mundial QS University datado de 2012/2013, a USP é apenas a 139º colocação.

Veja as 10 melhores universidades de acordo com o QS University Ranking para a América Latina:

1º - Universidade de São Paulo (USP) - Brasil

2º - Pontificia Universidad Católica de Chile - Chile

3º - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - Brasil

4º - Universidad de Los Andes - Colômbia

5º - Universidad de Chile - Chile

6º - Universidad Nacional Autónoma de México - México

7º - ITESM (Tecnológico de Monterrey) - México

8º - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Brasil

9º - Universidad Nacional de Colombia - Colômbia

10º - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Brasil