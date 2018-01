USP é primeira ibero-americana em ranking de publicações científicas

O Scimago Lab divulgou a terceira edição do Ranking Ibero-Americano SIR. São 1.401 instituições de ensino superior que publicaram pelo menos um artigo científico indexado na base de dados Scopus no período de 2006 a 2010.

Universidades brasileiras são destaque no ranking, ocupando quatro posições entre as dez primeiras. A Universidade de São Paulo (USP) é a número 1, com um índice de 44.610 no indicador de Produção Científica, que mede o número de documentos publicados por cada instituição. A Universidad Nacional Autónoma de México vem em segundo com 18.350.

A terceira posição entre os países ibero-americanos ficou com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com 16.154 de Produção Científica, seguido pela Universitat de Barcelona (15.290), Universidade Estadual Paulista, Unesp (15.047) e Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ (13.560).

Completam a lista das dez primeiras quatro universidades da Espanha: Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universitat de Valencia e Universitat Politècnica de Catalunya. A Universidade do Porto é a primeira portuguesa, em 11º, e a Universidad de Buenos Aires a primeira argentina, em 14º.

Das 100 instituições de ensino superior com melhor colocação no SCImago Institutions Rankings, 29 são do Brasil – o México vem em segundo, com 14. Entre as 100 instituições da América Latina, o Brasil responde com quase metade, 48.

O Ranking SIR apresenta quatro indicadores que retratam a investigação das instituições e oferecem um meio de análise para avaliar o rendimento científico. Além da Produção Científica, utiliza taxa de Colaboração Internacional, a Qualidade Científica Média e a taxa de Publicação em Revistas de Prestígio, que indicam, respectivamente, o grau de internacionalização, a visibilidade científica e a capacidade que têm as instituições de ensino superior para publicar nas revistas com mais prestígio.

No SIR World Report 2012, que avalia 3.290 instituições, a USP está atrás apenas da Universidade Harvard (Estados Unidos), do Instituto Max Planck (Alemanha) e das universidades de Tóquio (Japão), Toronto (Canadá) e Tsinghua (China) entre as institituições de ensino superior – não considerando as academias de ciência e centros nacionais de pesquisa.

O SCImago Institutions Rankings é um projeto de avaliação da investigação científica em universidades e instituições de pesquisa desenvolvido pelo grupo SCImago a partir da base de dados Scopus da Elsevier, resultado do acordo de colaboração entre as entidades.