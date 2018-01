USP é a melhor universidade latino-americana em ranking chinês

SÃO PAULO - A Universidade de São Paulo (USP) foi a instituição latino-americana melhor colocada em um ranking que avalia instituições de ensino e pesquisa pelo mundo, o Academic Ranking of World Universities (ARWU). São avaliadas mais de 1.200 instituições e 500 delas são classificadas no ranking.

A USP aparece no grupo entre a 100ª e a 150ª posição, mesma classificação que havia alcançado nos cinco anos anteriores.

Elaborado desde 2003 pela Shanghai Jiao Tong University, da China, o ARWU é considerado um dos levantamentos precursores na avaliação de instituições de ensino superior e pesquisa do mundo. São utilizados seis indicadores para classificar as universidades, incluindo o número de ex-alunos e docentes ganhadores de Prêmios Nobel ou Medalha Fields (o Nobel da Matemática), número dos pesquisadores mais citados, número de artigos publicados nas revistas Nature e Science, número de artigos indexados em uma base de dados de publicações científicas e a performance de pesquisa per capita relativa ao tamanho da instituição.

Entre os dez primeiros lugares no ranking, oito são ocupados por instituições norte-americanas. A primeira posição ficou novamente com a Universidade de Harvard, pelo 13º ano consecutivo, seguida por Stanford e Berkeley. A lista das Top 500 de 2015 contou com 11 novas instituições, que não apareciam no levantamento do ano anterior.

Brasileiras. Outras universidades do Brasil que figuram entre as 500 melhores do mundo, segundo o ranking chinês são a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a federal do Rio de Janeiro (URFJ) e Universidade Estadual Paulista (Unesp), no grupo entre a 301ª e 400ª posição; e a federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no grupo entre a 401ª e 500ª posição.