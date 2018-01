USP é a melhor da América Latina em ranking mundial de empregabilidade

A Universidade de São Paulo (USP) é a melhor universidade da América Latina em um ranking de 150 instituições de ensino superior que formam os estudantes de graduação mais procurados pelos empregadores.

O ranking foi divulgado nesta quarta-feira, 15, pela revista britânica "Times Higher Education".

+++ Vestibular: rota para o futuro

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na 75ª posição, a USP lidera o ranking na região, à frente do Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, no 101º lugar, e a Universidade Nacional Autônoma do México, que ocupa a 141ª colocação.

A lista é liderada pelo Instituto Tecnólogico da Califórnia (Caltech). A segunda posição ficou com a Universidade de Havard, seguida pela Universidade de Columbia e o Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), todos eles nos Estados Unidos.

+++ Em eleição para reitor, USP discute desafios

O ranking foi elaborado a partir de uma pesquisa respondida pela internet por 2.500 responsáveis pela contratação de funcionários em empresas de 22 países. Além disso, opinaram 3.500 diretores de todo o mundo.

Para o diretor de dados da "Times Higher Education, Simon Baker, o ranking é reflexo dos resultados para muitas universidades e países dos vínculos estabelecido com a indústria.

+++ Em crise, institutos federais freiam expansão e recorrem a doações

Laurent Dupasquier, diretor da consultoria Emerging, que elaborou pesquisas para a publicação britânica, disse em comunicado que o ranking mostra um aumento do interesse das universidades em "desenvolver as habilidades de seus estudantes e a empregabilidade através de associações com empresas". EFE