USP define provas da segunda fase do vestibular Fuvest 2010

O Conselho de Graduação da Universidade de São Paulo (USP) aprovou nesta quinta-feira, 21, a resolução que estabelece as normas do Vestibular Fuvest 2010, que selecionará os futuros ingressantes nas 10.607 vagas dos cursos de graduação da universidade. A segunda fase será realizada em três dias, sendo que, no último, os candidatos farão provas de disciplinas específicas para a carreira escolhida.

Veja a lista de disciplinas que serão cobradas por carreira no último dia de prova

Conforme aprovado pelo Conselho, em 16 de abril deste ano, a primeira fase terá 90 questões objetivas de múltipla escolha, mas será eliminatória e sua nota não entrará mais no cômputo da segunda fase. Os candidatos poderão solicitar, no ato da inscrição, o aproveitamento da nota de Conhecimentos Gerais obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 para a primeira fase da Fuvest.

As provas da segunda fase serão discursivas, feitas em três dias consecutivos, com duração de quatro horas. No primeiro dia, será a prova de redação e dez questões de língua portuguesa; no segundo dia, serão vinte questões, com caráter interdisciplinar, abrangendo as disciplinas do ensino médio: biologia, química, física, matemática, história, geografia e inglês; e no terceiro, 12 questões de duas a três disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

O conteúdo das provas desse terceiro dia foi definido pelas unidades de ensino e pesquisa da universidade. As notas das provas da segunda fase terão o mesmo peso, valendo 100 pontos cada uma, com questões de igual valor, exceto a primeira, em que a redação valerá 50 pontos.

Os candidatos às carreiras de Artes Plásticas e Música serão submetidos a um conjunto de provas de habilidades específicas, de caráter eliminatório, antes da primeira fase. Para as carreiras de Artes Cênicas, Arquitetura, Curso Superior do Audiovisual e Design, essas provas, de caráter classificatório, serão realizadas na segunda fase do vestibular, equivalendo, nestes casos, ao quarto dia de exames. Ao conjunto das provas específicas será atribuído o máximo de 100 pontos.

O Manual do Candidato, contendo todas as informações sobre o concurso Vestibular, poderá ser acessado eletronicamente no site da Fuvest (http://www.fuvest.br/) a partir do dia 3 de agosto.