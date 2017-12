USP decide descartar o Enem no vestibular 2010

Depois da Unicamp, outra grande universidade pública paulista, a USP, também decidiu desconsiderar o resultado do Enem na composição da nota do vestibular para acesso à instituição em 2010. O motivo é a data marcada para realização do exame, 5 e 6 de dezembro, considerada muito tardia.

Veja também

Nova data do Enem atrapalha outros vestibulares

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Professores recomendam estudar; tire suas dúvidas

Na web, alunos lamentam e festejam cancelamento

Enem fraudado é disponibilizado para simulados pelo MEC

Suspeito conta na PF que guardou Enem na cueca

Força tarefa vai garantir segurança do Enem, diz Haddad

Fracasso do Enem prejudica o Brasil, diz Serra

Acompanhe as notícias sobre o Enem e veja a prova cancelada no Estadão.edu

Blog da Renata Cafardo: Bastidores do vazamento do Enem

TV Estadão: Ministro da Educação fala sobre vazamento

A prova do Enem, que deveria ter sido realizada no último fim de semana, acabou cancelada depois que reportagem de O Estado de S. Paulo revelou que o exame tinha vazado e estava sendo posto à venda. Cinco pessoas já foram indiciadas pelo vazamento.

Leia, abaixo, a nota publicada no site da USP:

A realização do exame do ENEM em 05 e 06 de dezembro, conforme decisão do INEP, inviabiliza, lamentavelmente, a utilização de seus resultados no Vestibular USP/FUVEST 2010, por razões operacionais.

Em consequência, a nota da primeira fase da FUVEST será exatamente o número de pontos que o candidato obtiver no exame a ser realizado em 22 de novembro próximo.

Para os candidatos que optaram pelo INCLUSP, o cálculo do bônus correspondente à nota do ENEM será, excepcionalmente, feito com base no desempenho do candidato no exame da 1ª fase da FUVEST.

O calendário e as demais regras do Edital 2010 continuam válidos.