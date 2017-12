USP corrige erro em gabarito de Prova de Transferência

A Fuvest informou, por meio de nota, que o gabarito da prova de Transferência aplicada no último domingo estava com um erro. Na questão de número 80, a alternativa apontada como correta era a "b", mas a certa é a "c".

O gabarito foi divulgado no dia 1.º.

Para a Transferência, estão em disputa 975 vagas: 128 na área de Biológicas, 306 em Humanidades e 541 em Exatas.

QUESTÃO 80:

Como parte do plano de desenvolvimento da Amazônia, o governo brasileiro criou o conceito de “Amazônia Legal” para definir a área de ação dos organismos regionais. Esse conceito abrange

a) não só áreas do território nacional, mas também as terras da Amazônia Internacional.

b) os estados da região Norte (Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, Tocantins e Roraima), somente.

c) os estados da região Norte (Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, Tocantins e Roraima), incluindo o

Oeste do Maranhão e o Norte de Mato Grosso.

d) a zona Franca de Manaus e as regiões metropolitanas de Belém e Manaus.

e) a área total das grandes florestas tropicais do continente sul-americano.