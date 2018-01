USP cai e é a 19.ª instituição de ensino superior em ranking mundial de conteúdo web

A USP caiu cinco posições e agora ocupa o 19.º lugar em um ranking mundial de universidades que avalia a produção e a publicação de conteúdo acadêmico na internet. O levantamento, feito pelo Laboratório de Cibermetria, do Centro de Ciências Humanas e Sociais do governo espanhol, analisou mais de 21 mil instituições de ensino.

Harvard, Stanford e MIT lideram o ranking. No levantamento anterior, publicado em julho de 2012, as universidades de Cambridge e Oxford estavam atrás da USP. Hoje as instituições inglesas ocupam a 14.ª e 16.ª posição, respectivamente. Entre as 20 primeiras colocações, há 17 universidades americanas.

Brasil

No País, foram avaliadas 1.676 universidades. A segunda melhor instituição de ensino foi a Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS), no 129.º lugar. Entras as top 200 do ranking mundial também aparecem a Unicamp (177.º lugar) e a Universidade de Brasília (181.º lugar).

A instituição brasileira com pior desempenho é a Associação Internacional de Educação Continuada. No ranking geral, a faculdade apareceu em 21.248.º lugar.

Metodologia

O ranking leva em consideração o volume de conteúdo divulgado na web, a visibilidade e o impacto das publicações na rede. Além disso, aspectos como qualidade das políticas de edição eletrônica, livre acesso e transparência também são avaliados. A pesquisa tem como principal objetivo promover o acesso eletrônico a publicações científicas e a todos outros tipos de materiais acadêmicos.

O principal instrumento para quantificar o volume de conteúdos digitais publicados é a quantidade de links disponíveis nos portais das universidades. Essa análise é feita através de feramentas analíticas do buscador Google. Observa-se também o número de documentos digitais presentes no repositório de trabalhos científicos Google Acadêmico.

Já a análise qualitativa do ranking é obtida principalmente através dos indicadores de excelência de trabalhos científicos tornados públicos pelos provedores de dados Majestic SEO e Scimago.

A produção científica universitária que forma parte dos 10% dos artigos mais citados em seus respectivos campos de ciência é bastante relevante na composição desses indicadores de excelência.