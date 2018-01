USP aprova reformulação de curso de Ciências Biológicas de Ribeirão Preto

O Conselho Universitário da USP aprovou nesta terça-feira a reformulação do curso de Ciências Biológicas, oferecido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP). Serão criadas três novas ênfases para o Bacharelado: Biologia Ambiental, Biologia Evolutiva e Biologia Molecular e Tecnológica. A Licenciatura também passará por uma atualização curricular.

O curso reformulado vai fazer parte do vestibular da Fuvest só a partir de 2013. O bacharelado e a licenciatura serão oferecidos em entrada única no vestibular, como atualmente. A diferença é que os alunos ingressantes vão poder cursar a licenciatura e/ou pelo menos uma das ênfases do bacharelado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também vai haver um Núcleo de Formação Básica, denominado Ciclo Básico, para o Bacharelado e para a Licenciatura e também um Núcleo de Formação Específica para cada uma das ênfases.

O curso será em período integral, com duração de cinco anos e terá 60 vagas, 20 a mais do que hoje.

Na mesma sessão, o conselho aprovou a regulamentação do modelo de avaliação para a progressão horizontal na carreira docente.