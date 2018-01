USP aprova criação de 130 vagas no vestibular

O Conselho Universitário da USP aprovou nesta quarta-feira, 20, a tabela de vagas do vestibular 2013, que terá 130 novas cadeiras. Assim, a Fuvest selecionará 10.982 alunos para cursos de graduação da universidade.

Foi aprovada a ampliação de vagas em dois cursos oferecidos pela Escola Politécnica: Engenharia de Petróleo, que oferecerá 40 novas vagas, somadas às dez já existentes, no câmpus de Santos, e Engenharia de Minas, que passará a oferecer mais 30 vagas (totalizando 40), em São Paulo.

No ano passado, o C.O. já havia aprovado a reformulação do curso de Ciências Biológicas oferecido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. A reformulação envolve a criação de três novas ênfases para o bacharelado - Biologia Ambiental, Biologia Evolutiva e Biologia Molecular e Tecnológica - e a atualização curricular da licenciatura. O curso será oferecido em período integral, com duração de cinco anos e o total de 60 vagas, o que representa aumento de 20 vagas em relação à oferta atual.

Também no ano passado foi aprovado o bacharelado em Administração, com 40 vagas anuais, no período diurno, que será oferecido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), no câmpus de Piracicaba.