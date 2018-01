USP abre vagas para cursos gratuitos de inglês, espanhol e mais seis idiomas

A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para os cursos de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, chinês, grego e árabe. Não há taxa de inscrição nem mensalidade.

As aulas serão dadas por estagiários da Faculdade de Educação. Podem se inscrever alunos, funcionários e docentes da USP e também pessoas sem vínculo com a universidade.

As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira, 9. Clique aqui para acessar o formulário.

No dia 12 haverá um sorteio entre os inscritos. A divulgação será no dia 13.

As aulas começarão no dia 19, no prédio da Faculdade de Educação, que fica na Avenida da Universidade, 308 - bloco B. No final das aulas, o aluno terá direito a um certificado, com informações sobre aproveitamento e frequência.

Para outras informações, clique aqui.