USP abre inscrições para vestibular de sua primeira graduação a distância

As inscrições para o vestibular do curso da USP Licenciatura em Ciências começam nesta segunda-feira, 2. São 360 vagas ao total, e o curso é a primeira graduação a distância da USP, fruto de uma parceria com a Secretaria de Ensino Superior, que cuida do programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

As inscrições devem ser feitas até 13 de agosto na internet, no site http://www.fuvest.br/. A taxa de inscrição, de R$25, deve ser paga até 16 de agosto (segunda-feira), em qualquer agência bancária, usando o boleto gerado no ato de inscrição.

O exame vestibular para ingresso no curso será realizado no dia 12 de setembro (domingo) e terá uma redação e uma prova de conhecimentos gerais, com 50 questões de múltipla escolha. As aulas terão início no dia 18 de outubro de 2010. Outros detalhes podem obtidos no site http://www.fuvest.br/.

As atividades presenciais do curso serão realizadas nas cidades de Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo. Em cada um esses locais, há 90 vagas.