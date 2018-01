USP abre inscrições para exame de transferência

Alunos de curso superior interessados em estudar na USP têm uma semana para efetuar inscrição para exames de transferência. Podem participar do processo estudantes do Brasil e exterior, exceto graduandos de cursos sequenciais. As inscrições vão até dia 8 de julho, no site da Fuvest (www.fuvest.br).

O processo de transferência será realizado para o preenchimento de 975 vagas: 128 na área de Biológicas, 541 de Exatas e 306 de Humanidades.

Alunos com matrícula trancada poderão se inscrever, mas se forem aprovados devem estar regularmente matriculados no primeiro semestre de 2012 na escola de origem.

O Manual do Candidato pode ser acessado no site da Fuvest. A instituição aplicará as provas da primeira etapa. O candidato classificado fará a segunda etapa na escola que oferece o curso escolhido.

As normas e os programas dessa segunda fase constam de Edital que está disponível para consulta nas respectivas seções de alunos e no site da Pró-Reitoria de Graduação.

O pagamento da taxa de inscrição, de R$ 100, poderá ser feito em qualquer agência bancária, até 11 de julho, por meio do boleto gerado no ato de inscrição.

A prova da primeira etapa será em 31 de julho e tem duração de 4 horas, com início às 13h. Os portões abrem às 12h30. Serão ao todo 80 questões de múltipla escolha. A convocação dos candidatos para a segunda etapa será feita no dia 12 de agosto.

Seleção independente

Os processos de transferências para cursos do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e para os cursos de Ciências Sociais, Filosofia e História da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas (FFLCH) estão em andamento nas respectivas instituições de ensino.

Atualizada com correção da Assessoria da Fuvest, que havia informado horário de início errado. A prova começa às 13h.