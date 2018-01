USP abre inscrição para transferência para 1.207 vagas

A Fuvest abriu nesta segunda-feira (25) em seu site www.fuvest.br as inscrições para o exame de transferência para 1.207 vagas na USP (178 em cursos da área de Biológicas, 727 de Exatas e 159 de Humanas). Os candidatos farão uma pré-seleção por meio de um exame aplicado pela Fuvest. Os classificados participarão de uma segunda etapa na faculdade que oferece o curso escolhido pelo interessado. As inscrições vão até 9 de julho. A taxa, no valor de R$ 110,00, deverá ser recolhida até 10 de julho em qualquer agência bancária.

No dia 20 de julho serão divulgados os endereços dos locais onde se realizará o exame de pré-seleção, que será realizado no dia 29 de julho (domingo), às 13 horas, nas cidades de Bauru, Campinas, Lorena, Piracicaba, Piraçununga, Ribeirão Preto, São Carlos, Santos e São Paulo. A prova terá 80 questões objetivas e 4 horas de duração

Para os candidatos aos cursos da área de Humanidades, a prova terá 34 testes de Língua Portuguesa, 12 de Língua Inglesa e 34 de Conhecimentos sobre Cultura Contemporânea. Os inscritos para cursos da área de Ciências Exatas responderão a 24 questões objetivas de Língua Portuguesa, 12 de Língua Inglesa, 22 de Conhecimentos em Matemática e 22 de Conhecimentos em Física. Os que procurarem cursos da área de Ciências Biológicas terão a prova de pré-seleção com 24 testes de Língua Portuguesa, 12 de Língua Inglesa, 22 de Conhecimentos em Genética e 22 de Conhecimentos em Bioquímica

No dia 10 de agosto serão divulgados os nomes dos candidatos convocados para a segunda etapa do exame. Nos 16 e 17 de agosto, os candidatos convocados deverão entregar, nos Serviços de Graduação das escolas que abrigam o curso pretendido, os documentos previstos no Edital do Concurso.

Além das mencionadas acima, outras 143 vagas terão seleção somente nas instituições que as oferecem. A relação completa está no Manual do Candidato que pode ser consultado no site da Fuvest.

Não existem vagas para transferência nas seguintes unidades da USP:

- Faculdade de Direito – FD – São Paulo

- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP – Ribeirão Preto

- Faculdade de Odontologia – FO – São Paulo

- Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – FORP – Ribeirão Preto

- Faculdade de Saúde Pública – FSP – São Paulo

- Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos – IAU – São Carlos

Assessoria de Imprensa da Fuvest