USP abre inscrição para curso de graduação a distância

Começam hoje as inscrições para o vestibular do curso Licenciatura em Ciências, da Universidade de São Paulo. São 360 vagas. O curso é a primeira graduação a distância da USP, fruto de uma parceria com a Secretaria de Ensino Superior, que cuida do programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

As inscrições devem ser feitas até 13 de agosto na internet, no site www.fuvest.br. A taxa de inscrição, de R$ 25, deve ser paga até 16 de agosto em qualquer agência bancária, usando o boleto gerado no ato de inscrição.

O vestibular para ingresso será realizado no dia 12 de setembro e terá uma redação e uma prova de conhecimentos gerais, com 50 questões de múltipla escolha. As aulas terão início no dia 18 de outubro.

As atividades presenciais do curso serão realizadas nas cidades paulistas de Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo, onde a USP tem câmpus. Em cada um esses locais há 90 vagas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.