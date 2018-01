USP abre 5ª chamada para preencher 338 vagas

Os estudantes que prestaram a segunda fase do último vestibular da Fuvest e participaram do processo de reescolha poderão tentar conquistar uma das 338 vagas remanescentes na USP. Ao todo, 111 cursos espalhados por diversos câmpus da universidade ainda não preencheram todas as novas turmas. Os interessados poderão escolher até duas opções de cursos, que não precisam ser necessariamente as carreiras escolhidas no ato da inscrição no vestibular.

Não podem participar alunos que já tenham se matriculado em algum curso na universidade após aprovação na Fuvest, mesmo tendo, posteriormente, desistido da vaga. Quem foi eliminado exclusivamente por conta das provas de habilidades específicas pode tentar uma das vagas.

A reescolha deverá ser feita entre a meia-noite deste sábado, 24, e as 23h59min da segunda-feira, 26, no site fuvest.br.