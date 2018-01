Uso do Enem na UFRJ esvazia outras faculdades do Rio

Além disso, o resultado tardio do vestibular da UFRJ para os candidatos que utilizaram a nota do Enem obrigou as instituições que perderam esses estudantes a abrir novas listas de aprovados, também com atraso. Só a Universidade Federal Fluminense (UFF), considerada a segunda opção da maioria dos vestibulandos, convocou 772 candidatos após o resultado da UFRJ. Outros 281, que haviam sido aprovados para cursos com início das aulas no segundo semestre ou em outros turnos, foram remanejados.

O coordenador-geral do Vestibular da UFF, Neliton Ventura, explica que esse movimento de alunos já era esperado. "Neste ano o transtorno foi maior porque aconteceu com as aulas já iniciadas. Isso ocorreu por um fato alheio à vontade de todos, inclusive da UFRJ. Todos os coordenadores de curso foram avisados de que receberiam novos alunos e cada coordenação vai adotar procedimentos para minimizar os problemas para os estudantes. Mas seria um crime ficarmos com vagas ociosas."

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a evasão atingiu com mais força os cursos de Medicina e História - foram chamados 18 e 25 candidatos, respectivamente em uma "reclassificação especial". Os alunos haviam perdido 29 dias de aulas. Já a UniRio, prevendo o troca-troca, marcou o início do ano letivo para 29 de março. Os últimos alunos ingressaram no dia 16, mas perderam apenas uma semana de aula - a primeira foi dedicada ao "acolhimento". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.