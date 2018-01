Universitários elogiam qualidade da comida

SÃO PAULO - Alunos abordados na saída do Restaurante Central da Universidade de São Paulo (USP), na Cidade Universitária - onde o custo do prato foi de R$ 16,77 em abril deste ano -, afirmaram estar satisfeitos com a qualidade da comida. “Como todo dia aqui e acho bom. Os pratos são variados e têm aquela ideia de alimentação saudável”, afirmou o estudante do 6º ano de Letras Raul Dias, de 23 anos.

Embora surpreso com o valor do prato, Dias afirmou que gosta da forma como o restaurante opera. “Por motivos de convivência na universidade, acredito que esse sistema é o melhor.”

O mestrando em Comunicação Social Carlos Padeiro, de 33 anos, diz que toda vez que vai à universidade, come no bandejão. “O cardápio é variado.” Quem discordou foi a aluna de Letras do 2º ano Camila Marques, de 22 anos. “Faço de tudo para não comer lá, porque passo mal. Prefiro a lanchonete ou fazer minha própria comida.”