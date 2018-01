Universidades têm até esta quarta para aderir ao uso do Enem

Esta quarta-feira, 20, é o último dia para a adesão das universidades que vão utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em substituição total ou parcial ao vestibular. Os estudantes que quiserem disputar uma vaga em uma dessas instituições deverão participar da edição 2009. As inscrições para o exame estão previstas para começar no dia 15 de junho.

O ministério apresentou quatro opções de adesão às instituições. Elas poderão utilizar o Enem como prova única; como uma primeira fase, ficando a segunda a cargo da instituição; combinando a nota do Enem à do vestibular tradicional ou para seleção de estudantes para vagas remanescentes.

As provas do novo Enem estão marcadas para 3 e 4 de outubro. O exame será composto de uma redação e de 200 questões de múltipla escolha de quatro disciplinas (linguagens e códigos, matemática, ciências da natureza e humanas). A matriz da prova já está disponível para consulta no site do Ministério da Educação.