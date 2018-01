Universidades paulistas definem datas dos vestibulares

As universidades paulistas divulgaram seu calendário para os vestibulares de fim de ano. As datas são definidas de forma conjunta para que não haja coincidência entre os exames. O vestibular 2010 será marcado por mudanças nos exames da Unesp e da Fuvest, que também abre pela primeira vez inscrições pela internet. As inscrições do vestibular 2010 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) poderão ser realizadas de 8 de setembro a 2 de outubro nos site www.vunesp.com.br. A primeira fase será no dia 8 de novembro. De 3 a 11 de dezembro, serão aplicadas as provas de habilidades específicas. As provas da segunda fase estão marcadas para os dias 20 e 21 de dezembro. A divulgação da convocação para matrícula e da lista de espera será no dia 29 de janeiro de 2010. Veja também: Entenda as mudanças da Unesp Médicos criticam Fuvest pela troca de física por geografia Para o vestibular de fim de ano da Unicamp, as inscrições serão de 13 de agosto a 6 de outubro, pelo site www.comvest.unicamp.br. O período para os pedidos de isenção da taxa de inscrição já foi encerrado, e os resultados serão divulgados no dia 17 de agosto. A primeira fase do vestibular será no dia 15 de novembro de 2009. A segunda fase será realizada de 10 a 13 de janeiro de 2010. As provas de aptidão serão entre os dias 18 e 21 de janeiro de 2010. A lista de aprovados será divulgada no dia 4 de fevereiro. A nota do Enem continua ter peso de 20% da nota da primeira fase, mas não será levada em conta a nota da redação. As inscrições para o vestibular da Fuvest serão de 28 de agosto a 11 de setembro somente realizadas pelo site www.fuvest.br. A primeira fase foi marcada para o dia 22 de novembro. A segunda fase será realizada de 3 a 5 de janeiro de 2010. As provas de habilidades específicas serão feitas nos dias 6, 7 e 8 de janeiro de 2010. O vestibular da PUC-SP abre inscrições de 19 de outubro a 24 de novembro pelo site www.vestibular.pucsp.br. A prova será realizada dia 29 de novembro. A primeira chamada de aprovados será dia 22 de dezembro e as matrículas da primeira chamada serão nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2010. O ITA abre inscrições de 1º de agosto a 15 de setembro para o seu vestibular de fim de ano, pelo site www.ita.br. O vestibular é realizado em fase única, com provas de 15 a 18 de dezembro. O vestibular da Universidade de São Carlos (UFSCar) é realizado em fase única e dividido em dois dias. As provas estão marcadas para 13 e 14 de dezembro. A nota final do candidato será composta pela nota do Enem e da prova do vestibular, as duas com o mesmo peso, 50% cada. As inscrições estarão disponíveis no site www.ufscar.br, mas a data de início das inscrições ainda está sendo definida pela universidade. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) também definiu a data do vestibular 2010. Dezenove cursos vão utilizar os resultados Exame Nacional do Ensino Médio como prova única. Sete cursos vão utilizar o Enem como primeira fase do vestibular. O candidato que se inscrever para esses cursos terá necessariamente de se inscrever no Enem e no vestibular da Unifesp. A inscrição para o Enem será de 15 de junho a 17 de julho pelo site http://enem.inep.gov.br/. As provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de outubro. As inscrições para a segunda fase estarão abertas de 1º a 30 de outubro pelo site http://www.unifesp.br/. As provas serão realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro. A divulgação dos resultados do vestibular será no dia 28 de janeiro de 2010.